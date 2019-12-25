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Из машины с номерами комтранса выкинули двух пассажиров на улице Куйбышева
Сегодня, 15:27
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Из машины с номерами комтранса выкинули двух пассажиров на улице Куйбышева

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У одного из мужчин зафиксировали ножевое ранение бедра.

На улице Куйбышева в Петроградском районе Петербурга из автомобиля Renault выкинули пассажиров. Номера принадлежат городскому комитету по транспорту, но могут быть подложными, сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте" 26 февраля. 

На проезжей части оказались двое нетрезвых мужчин, у одного из них зафиксировали ножевое ранение бедра. Второго доставили в больницу, другого – в отдел полиции. 

Правоохранители по факту случившегося проводят проверку, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе водитель Jaecoo наехал на восьмилетнего пешехода. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, улица куйбышева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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