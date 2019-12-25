Из машины с номерами комтранса выкинули двух пассажиров на улице Куйбышева

На улице Куйбышева в Петроградском районе Петербурга из автомобиля Renault выкинули пассажиров. Номера принадлежат городскому комитету по транспорту, но могут быть подложными, сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте" 26 февраля.
На проезжей части оказались двое нетрезвых мужчин, у одного из них зафиксировали ножевое ранение бедра. Второго доставили в больницу, другого – в отдел полиции.
Правоохранители по факту случившегося проводят проверку, все обстоятельства выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе водитель Jaecoo наехал на восьмилетнего пешехода.
Фото: Piter.TV
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