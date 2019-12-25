В Петербурге грабитель отнял у прохожего пиджак

Оперативники задержали злоумышленника.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 июня в полицию поступило известие об ограблении в сквере по пр. Большевиков. Преступник напал на прохожего, избил его, после чего отнял личные вещи: пиджак, часы, смартфон.

Оперативники задержали злоумышленника 26 июня. Известно, что ранее он был доставлен в отдел полиции за кражу газет у метро Дыбенко. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что у Муринского кладбища неизвестный оглушил женщину камнем и ограбил её.

Фото: Piter.tv