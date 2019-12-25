Петербуржца связали и ограбили в собственной квартире

Инцидент произошел в доме на Богословской улице.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 июля в полицию обратился мужчина 1976 года рождения. Он заявил, что в его квартиру д. 4 по ул. Богословской вошли двое неизвестных мужчин, после чего избили его и связали.

Злоумышленники похитили 920 000 рублей и Айфон 8. Потерпевшему удалось запомнить приметы преступников: это двое мужчин славянской и кавказской внешности, на вид 30-35 лет, спортивного телосложения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге незнакомцы "угнали" фургон для Барби, избив продавца.

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