В Петербурге незнакомцы "угнали" фургон для Барби, избив продавца

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Накануне в полицию Московского района Петербурга обратилась 51-летняя женщина и заявила о дерзком ограблении своего 19-летнего сына. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, в квартиру молодого человека в доме на Бассейной улице пришли двое неизвестных. Представившись покупателями автофургона для Барби, они избили юношу, забрали у него товар и убежали.

Добычей злоумышленников стал автофургон для Барби розового цвета 1995 года выпуска. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. В машине имеются лесенка, шкафчики, мойка-плита, духовки, раковина и другие приспособления. Несмотря на возраст, игрушка находилась в отличном состоянии.

От помощи врачей пострадавший отказался. По его словам, нападавшим около 40 лет.

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Фото: avito.ru