Пострадавшая позвонила в полицию и больше не выходила на связь.

В понедельник, 12 августа, во Всеволожском районе дважды изнасиловали местную жительницу. Пострадавшая позвонила в полицию по телефону и больше не выходила на связь. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Женщина рассказала, что познакомилась в интернете с молодым человеком по имени Вячеслав. Они договорились встретиться в петербургском кафе вечером 11 августа. На свидание кавалер приехал вместе с другом Насреддином, гражданином Таджикистана. После застолья потерпевшую должны были отвезти домой, но в итоге привезли в деревню Новая Пустошь, где компания продолжила употреблять алкоголь в частном доме. В какой-то момент Вячеслав сдался и уснул, а Насреддин дважды надругался над его подругой.

По словам заявительницы, насильнику около 30 лет. Он был за рулем автомобиля "Opel" цвета серый металлик.

На данный момент правоохранители пытаются выйти с женщиной на связь, чтобы проверить полученную информацию. Пока что ее телефон либо выключен, либо находится вне зоны действия сети.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что несовершеннолетняя жительница Пушкина забеременела после изнасилования.

Фото: Pixabay