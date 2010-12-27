Безработную женщину задушили в Гатчинском районе

Во вторник, 20 августа, в Гатчинском районе Ленобласти нашли задушенную 52-летнюю женщину. Тело со следами насильственной смерти обнаружили около 11:40 в поселке Новый Учхоз. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Труп лежал в самодельном шатре рядом с территорией военного городка. Поблизости валялась веревка.
Установлено, что погибла безработная местная жительница. Ее тело отвезли в морг для экспертизы.
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Фото: Pixabay
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