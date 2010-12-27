Петербургского школьника вытащили из петли в Волосовском районе

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во вторник, 20 августа, в Волосовском районе Ленобласти спасли петербургского школьника, которого нашли висящим в петле. Трагедию предотвратили около 13:00 в деревне Лемовжа. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Мальчик отдыхал на даче у бабушки и через неделю готовился праздновать свой 11-й день рождения. По неизвестным причинам он пошел в соседский сад и чуть было не задохнулся на веревке. Ребенка вовремя из нее вынули и отправили в больницу. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Пострадавший живет в Московском районе вместе с полной и благополучной семьей. На каникулы в Ленобласть он уехал вместе с пятилетним братом. Известно, что перед тем, как оказаться в петле, школьник оставил своим родным записку.

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