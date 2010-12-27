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В Петроградском районе мотоциклист отделался царапиной после столкновения с "BMW"
Сегодня, 9:06
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Cherepanov

В Петроградском районе мотоциклист отделался царапиной после столкновения с "BMW"

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ДТП произошло на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова.

В среду, 21 августа, в Петроградском районе водитель черного "BMW" сбил мотоциклиста на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова. По словам самого мотоциклиста, он отделался царапиной на животе. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительным данным, водитель "BMW" не увидел мотоциклиста, когда объезжал маршрутку, и не успел затормозить. У его автомобиля подбит передний угол бампера.

На месте работали сотрудники ДПС.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что автомобили встали на Гамбургской площади из-за неработающих светофоров.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: дтп спб, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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