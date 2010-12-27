Автомобили встали на Гамбургской площади из-за неработающих светофоров

На перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы уже успели столкнуться автомобили.

В среду, 21 августа, на Гамбургской площади во Фрунзенском районе не работали светофоры. Из-за этого было затруднено движение на перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Около 7:10 на данном перекрестке успели столкнуться два автомобиля. По данным сервиса "Яндекс.Карты", они частично перекрыли левый, средний и правый ряды проезжей части. На месте работали сотрудники ГАИ.

Местные жители отметили, что светофор перестал работать накануне поздним вечером. Кроме того, он уже несколько раз выключался на текущей недели.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что у метро "Волковская" заметили перевертыша.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте; "Яндекс.Карты"