Во Всеволожске из частного дома пропали 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

Во Всеволожском районе разыскивают вора, похитившего из частного дома крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 14 ноября. Вечером, около 19:00 в полицию поступило сообщение от 34-летнего генерального директора строительной фирмы. Он рассказал, что в период с 09:00 до 19:00 четверо злоумышленников проникли в его частный дом, расположенный в поселке Ковалево на Жилой улице. Неизвестные открыли сейф и похитили оттуда 2 млн рублей. Кроме того, у потерпевшего пропали брендовые часы, мобильный телефон и фотоаппарат.

Правоохранительные органы начали розыск подозреваемых. Общая сумма ущерба составила 2 млн 150 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил, что житель Ленобласти попал под обстрел пьяного охранника.

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