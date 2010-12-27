Житель Ленобласти попал под обстрел пьяного охранника

Между двумя мужчинами произошел конфликт в ходе распития алкогольных напитков.

В поселке Пушное пьяный охранник стрелял в мужчину из-за личной неприязни. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 14 ноября. Полицейские получили сообщение о стрельбе у дома 8 по улице Школьной. Правоохранительные органы выехали на место происшествия. Выяснилось, что между двумя гражданами произошла ссора. Местный житель увернулся от пули 59-летнего пьяного охранника, отобрал у него пистолет, сел в машину и уехал.

Злоумышленник был задержан на месте преступления. Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Потерпевший отделался ушибом и небольшой ссадиной.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Тихвине предприняты все необходимые меры для борьбы с паводком.

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