В Тихвине предприняты все необходимые меры для борьбы с паводком

Паводки вызваны дождями и таянием снега, выпавшего в начале ноября в Бокситогорском районе.

Как стало известно, 14 ноября, в Тихвине из-за обильных паводков уровень воды превысил тревожную отметку и составил 460 см. К обеду были затоплены шесть жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тихвинского района.

В этот же день в здании городской администрации состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В нем приняли участие представители МЧС, межрайонной больницы, а также ресурсоснабжающие и коммунальные организации.

В ходе заседания глава администрации по безопасности Константин Федоров отметил, что вода подступила к шести жилым домам в старой части Тихвина на улицах Советская, Верхне-Береговая и Ильинская, на Советском переулке. Также подтопления произошли в поселениях Мелегежском и Цвылевском.

Сейчас администрация района предприняла все необходимые меры по минимизации ущерба от стихийного бедствия, а также защите населения.

Была создана оперативная группа по мониторингу ситуации. Все службы, организующие жизнеобеспечение граждан предприняли все меры для работы в экстренных ситуациях. Для затопленных домов организованы мостки, а в случае большего затопления готовится эвакуация местных жителей в места временного размещения.

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Фото: vk.com/public147238151