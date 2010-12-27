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Во Всеволожске "Форд" сбил женщину с ребёнком
Сегодня, 13:22
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Rybka123
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Во Всеволожске "Форд" сбил женщину с ребёнком

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В результате ДТП пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Накануне, во Ленинградской области произошло ДТП с участием иномарки и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, авария случилась у дома номер 10 по Магистральной улице в городе Всеволожск. На участке иномарка "Форд" под управлением возрастного мужчины наехала на женщину-пешехода с ребенком. В результате ДТП пострадавшие были госпитализированы в больницу. Информация об их состоянии уточняется.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV

Теги: всеволожск , сбили пешехода , форд
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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