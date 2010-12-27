У офиса ЗСД на Краснопутиловской нашли бездыханное тело

Возможно, погибший выпал из окна пятого этажа.

Днем, 14 ноября, на Краснопутиловской улице, возле дверей офиса "Западного скоростного диаметра" нашли бездыханное тело. Возможно, погибший выпал из окна пятого этажа. Свидетели происшествия опубликовали в социальных сетях фотографии.

На месте трагедии работают сотрудники скорой помощи и полиции. Труп наполовину закрыт голубой тканью. Очевидцы сообщают, что в доме №21, рядом с которым лежит тело, на пятом этаже открыто окно. Возможно, что житель Петербурга выпал из него.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург