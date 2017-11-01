В Лисьем носу двух школьников сбила электричка

За жизнь мальчиков борются врачи.

В Лисьем носу два школьника попали под электричку. Информация о происшествии поступила 14 ноября, в 8:56 мск. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу.

Известно, что два подростка 12 и 14 лет шли по железнодорожной насыпи в 500-х метрах от станции Лисий Нос. Школьники слишком поздно услышали звук приближающейся электрички, поэтому не успели покинуть ж/д пути.

В настоящее время мальчики госпитализированы. Они живы, но находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Уточняются все детали случившегося.

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