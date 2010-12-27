Ночью на дорогах Петербурга разбились насмерть два человека

Третий находится в тяжелом состоянии.

Ночью в разных районах Петербурга произошло несколько ДТП. В двух из них водители разбились насмерть. Третьего человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Его состояние сейчас уточняется. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно Piter.TV первая авария со смертельным исходом произошла возле поселка Пушное Выборгского района. 56-летний водитель Chrysler не справился с управлением, съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия, не дождавшись помощи.

Около 6:30 у дома №44 по Московскому шоссе разбился 43-летний петербуржец. Его легковой автомобиль Mitsubishi врезался в стоящий грузовик Volvo. От полученных травм водитель иномарки погиб сразу же.

Спустя два часа на Кингисеппском шоссе возле дома №53 водитель Lada Vesta сбил 34-летнего пешехода. Мужчина получил многочисленные травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас о его состоянии ничего не известно.

По фактам всех ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Садовой улице произошло ДТП: маршрутка столкнулась с иномаркой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург