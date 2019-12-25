Во Всеволожске готовят место для парка к 75-летию Победы

На пустыре вырубили старые деревья.

На пустыре между Нагорной и Дорожной улицами вырубили деревья. Идет подготовка к созданию и благоустройству парка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом появилась в сообществе ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™.

По мнению местных жителей, сейчас местность выглядит не лучшим образом. Некоторые полагают, что парк и вовсе можно было бы построить подальше от проезжей части, а вместо этого расширить дорогу. Находятся и те, кто поддерживает инициативу администрации и ждет открытия нового "зелёного" пространства с памятными обелисками.

Отметим, что рядом с будущим парком располагается памятник знаменитой "полуторке" – машине, доставлявшей продовольствие в Ленинград военных лет.

Ранее мы рассказали о том, что парк Монрепо находится под присмотром дронов.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk