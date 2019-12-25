Парк Монрепо находится под присмотром дронов

Они уже выявили первых нарушителей самоизоляции.

В Парке Монрепо, закрытом на период режима самоизоляции, введены новые меры безопасности. Охрана отслеживает незваных посетителей с помощью дронов. Об этом сообщила газета "Выборг".

Квадрокоптеры с камерой облетают территорию музея-заповедника, передавая сигнал о появлении людей в службу охраны. Первыми нарушителями порядка стали молодожены. Они не знали о действующем запрете на гуляние в парках и пришли со стороны Выборгского посёлка.

Охрана музея-заповедника оперативно отреагировала на сигнал дронов. С влюбленными была проведена разъяснительная беседа, вынесено предупреждение.

Напомним, что, согласно Постановлению правительства Ленинградской области, жителям запрещено находиться в парках до 30 апреля.

Ранее мы рассказали о том, что Дворец творчества в Выборге переходит на удаленный режим работы.

Фото: Pixabay