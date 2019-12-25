Дворец творчества в Выборге переходит на удаленный режим работы

С понедельника, 6 апреля, Дворец творчества в Выборге закрыт для посещения. Занятия проводятся только в удаленном режиме. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Екатерина Филиппова в официальном сообществе во ВКонтакте.
Меры направлены на профилактику коронавирусной инфекции. Доступ к дистанционному обучению можно получить на сайте. В случае, если ребенок пропустил удаленное занятие, необходимо сообщить об этом педагогу через смс, электронную почту или мессенджер.
Напомним, что, согласно Постановлению правительства Ленинградской области, передвижение детей на улице допускается только в сопровождении законных представителей.
Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге провели разъяснительную беседу с родителями гуляющих детей.
Фото: ВКонтакте / dvorec.libhost
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