Дворец творчества в Выборге переходит на удаленный режим работы

Занятия будут проходить через сайт.

С понедельника, 6 апреля, Дворец творчества в Выборге закрыт для посещения. Занятия проводятся только в удаленном режиме. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Екатерина Филиппова в официальном сообществе во ВКонтакте.

Меры направлены на профилактику коронавирусной инфекции. Доступ к дистанционному обучению можно получить на сайте. В случае, если ребенок пропустил удаленное занятие, необходимо сообщить об этом педагогу через смс, электронную почту или мессенджер.

Напомним, что, согласно Постановлению правительства Ленинградской области, передвижение детей на улице допускается только в сопровождении законных представителей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге провели разъяснительную беседу с родителями гуляющих детей.

Фото: ВКонтакте / dvorec.libhost