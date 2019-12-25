Во Всеволожске горят отходы на 1,5 "квадратах"

На месте работает МЧС.

Во Всеволожском районе Ленобласти горит мусорный полигон площадью 1,5 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 23 человека, в том числе – сотрудники регионального МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На полигоне неподалеку от деревни Лепсари хранятся твердые бытовые отходы. Первоначально информация о возгорании на территории поступила от представителя ООО "Полигон ТБО" в пятницу, 27 марта. Он обратился в Росприроднадзор и выставил на борьбу с огнем собственную спецтехнику. Позже к тушению пожара присоединилось министерство чрезвычайных ситуаций.

На данный момент принимаются все необходимые меры для локализации возгорания. Одной из причин пожара предположительно называют поджог.

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Фото: Пресс-служба МЧС Ленинградской области