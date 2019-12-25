Горящую квартиру в Токсово тушили 12 пожарных в течение часа

Информации о пострадавших не поступило.

Вечером 23 марта в посёлке Токсово загорелась квартира в доме на Привокзальной улице. На место выехали 12 сотрудников пожарной службы и 3 единицы техники. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.

Огонь распространился на восемь квадратных метров. Устранить возгорание удалось за час работы. Из дома эвакуированы 22 человека, информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Таллинском шоссе в пожаре погибла пенсионерка.

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области (архив)