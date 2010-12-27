Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В понедельник, 15 июля около 5:00 у дома 10/1 по Центральной ул. во Всеволожске из окна выпала десятиклассница. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу в тяжелом состоянии, сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Девушку заметил 33-летний мужчина. По его словам, она была явно травмирована, но подавала признаки жизни.

Врачи пришли к выводу, что травмы пострадавшей характерны для падения с высоты. Правоохранительные органы начали устанавливать причины происшествия. Полиция изъяла два блокнота, которые могут пролить свет на мотивы школьницы. Ранее на учетах она никогда не числилась.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что годовалая девочка из Петербурга наглоталась воды и могла утонуть в ванне.

Фото: Pixabay