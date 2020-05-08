Во Всеволожске КАМАЗы перегородили съезд к “Ленте"

Владелец гипермаркета неоднократно игнорировал меры безопасности для покупателей на машинах и пешеходов.

Утром пятницы, 8 мая, небезопасный въезд в гипермаркет "Лента" во Всеволожске перекрыли дорожные службы. Причиной стало нарушение технических условий с учетом близости Колтушинского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета.

Отметим, что "Ленавтодор" неоднократно отправлял собственнику перечень норм для обеспечения безопасности покупателей. В частности, у гипермаркета должны были появиться безопасные съезды и светофор для пешеходов. Ни одно из этих условий не было выполнено.

Сейчас на территорию можно попасть только тем, у кого нет машины: на парковку перед магазином не допускается транспорт. Представители дорожного комитета отмечают, что если меры так и не будут приняты, съезды ликвидируют.

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Фото и видео: Пресс-служба дорожного комитета