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На Дороге Жизни обновили асфальт по новой технологии
Сегодня, 17:01
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На Дороге Жизни обновили асфальт по новой технологии

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Дорожные службы работали круглые сутки.

В четверг, 7 мая, завершился ремонт участка Дороги Жизни от Санкт-Петербурга до Румоловской горы. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Дорожные службы уложили новое асфальтное покрытие по методу объемного проектирования. Щебеночный каркас позволит сохранить дорогу в надлежащем состоянии при интенсивности движения от 20 до 40 тысяч легковых и грузовых машин в сутки.

Работники "Ленавтодор" справились с ремонтом меньше, чем за месяц. При этом не пришлось ограничивать движение транспортного потока.  

Напомним, что ремонт осуществлялся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее мы рассказали о том, что Смольный выделил 40 миллионов рублей на ремонт дорог в Приморском районе.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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