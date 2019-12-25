На Дороге Жизни обновили асфальт по новой технологии

Дорожные службы работали круглые сутки.

В четверг, 7 мая, завершился ремонт участка Дороги Жизни от Санкт-Петербурга до Румоловской горы. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Дорожные службы уложили новое асфальтное покрытие по методу объемного проектирования. Щебеночный каркас позволит сохранить дорогу в надлежащем состоянии при интенсивности движения от 20 до 40 тысяч легковых и грузовых машин в сутки.

Работники "Ленавтодор" справились с ремонтом меньше, чем за месяц. При этом не пришлось ограничивать движение транспортного потока.

Напомним, что ремонт осуществлялся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее мы рассказали о том, что Смольный выделил 40 миллионов рублей на ремонт дорог в Приморском районе.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области