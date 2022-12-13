Во Всеволожске 13-летнюю девочку изнасиловал знакомый

Инцидент произошел в доме пострадавшей.

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина надругался над 13-летней девочкой. Инцидент произошел в квартире, где живет пострадавшая.

По информации Piter.tv, в полицию обратилась 46-летняя мать ребенка. Она написала заявление на знакомого семьи. Женщина рассказала, что 3 мая злоумышленник накинулся на девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Ильюшина обнаружили разлагающиеся тела матери и сына.

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