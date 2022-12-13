В квартире на Ильюшина обнаружили разлагающиеся тела матери и сына

Трупы находились в разных комнатах на спальных местах.

В Приморском районе после вскрытия квартиры были обнаружены два разлагающихся трупа. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 3 мая обратился судебный пристав, который попросил прибыть правоохранителей при вскрытии квартиры по решению суда на улице Ильюшина.

В отдельной трехкомнатной квартире в разных комнатах на спальных местах с сильными гнилостными изменениями обнаружены трупы 84-летней женщины и 61-летнего мужчины. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти в колодце обнаружили останки человека.

Фото: Piter.tv.