В квартире на Ильюшина обнаружили разлагающиеся тела матери и сына

В Приморском районе после вскрытия квартиры были обнаружены два разлагающихся трупа. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 3 мая обратился судебный пристав, который попросил прибыть правоохранителей при вскрытии квартиры по решению суда на улице Ильюшина.
В отдельной трехкомнатной квартире в разных комнатах на спальных местах с сильными гнилостными изменениями обнаружены трупы 84-летней женщины и 61-летнего мужчины. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.
Ранее в Ленобласти в колодце обнаружили останки человека.
Фото: Piter.tv.
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