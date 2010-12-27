Во Всероссийский год театра жители Ленобласти знакомятся с репертуаром областных театров

В феврале труппа драматического театра "На Литейном" покажет спектакль "Страшно-смешные истории" жителям села Старая Ладога.

Во Всероссийский год театра жители Ленинградской области знакомятся с репертуаром областных театров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В феврале труппа драматического театра "На Литейном" покажет спектакль "Страшно-смешные истории" жителям села Старая Ладога.

"Страшно-смешные истории" — спектакль по стихотворениям нескольких авторов – Агнии Барто, Олега Григорьева, Самуила Маршака, Сергея Махотина, Григория Остера, Даниила Хармса, Корнея Чуковского. Он познакомит маленьких зрителей с удивительным поэтическим миром, созданным известными поэтами.

Спектакль пройдет в информационно-досуговом центре "Старая Ладога" 13 февраля, начало в 18.00.

Драматический театр "Комедианты" порадует жителей Кировска озорной комедией по французским средневековым фарсам "Если поженились, значит, жить придется". Спектакль о том, как взглянуть на проблемы семейной жизни с комической стороны. Авторы спектакля, вслед за народным театром, смело соединили балет с драмой, оперу с народной комедией, и, перемешав все это как следует, предлагают зрителям творческий "винегрет", приправленный озорными шутками. Спектакль пройдет в Доме культуры Кировска 24 февраля, начало в 16.00.

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Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО