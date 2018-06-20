Выборг примет участие в фестивале театров Ленобласти

На протяжении 16 дней театры, дома культуры и досуговые центры региона будут принимать на своих сценах театральных звезд.

Выборгский театр драмы и кукол "Святая крепость" примет участие в фестивале театров Ленобласти. Отметим, что деятельность театра курируется Комитетом Культуры города Выборга.

Во Всероссийский год театра "Всеволожская весна", проходившая в области на протяжении 12 лет, не только примет новых участников и объединит все формы театрального искусства, но и получит новое название – ЛОФТ (Ленинградский областной фестиваль театров).

Областной театральный фестиваль стал международным. В этом году среди участников — Русский театр Эстонии, театр DAUGAVPILS, Краньский театр имени Франце Прешерна и Птуйский городской театр из Словении, театр драмы "Камерная сцена" из Самары, академический театр драмы им. Наума Орлова из Челябинска и Московский ТЮЗ. Лучшие спектакли этих театров будут показаны жителям Ленинградской области.

Открытие фестиваля по исторической традиции состоится в городе Всеволожске – месте зарождения фестиваля, который изначально был городским, затем районным, а потом вышел на областной и международный уровни. На открытии в местном Доме культуры выступит симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" и известный сатирик Семен Альтов. Также на площадке Всеволожского ДК в течение двух недель будет показано семь спектаклей.

Главной площадкой станет драматический "Театр на Васильевском". Один спектакль пройдет на сцене театра "На Литейном". Остальные площадки фестиваля – Выборг, Гатчина, Всеволожск и Лодейное Поле.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: Piter.TV

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