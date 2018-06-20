Александр Беглов хочет создать новую концепцию культурного развития Петербурга

Нам инициативой будут работать не только чиновники. но и известные деятели культуры.

Врио губернатора Петербурга провел совещание с именитыми деятелями культуры и искусств в городе. Специалисты встретились с чиновниками в Лепном зале Смольного. Приглашение получили руководителя театров. Обсуждение плана по культурному развитию Северной столице было приурочено к Году Театра.

По результатам обсуждений Александр Беглов поручил Владимиру Кириллову создать рабочую группу по формировании общей концепции.

Концепция должна быть результатом коллективного творчества. Можно и нужно с вниманием относиться к личным инициативам и предложениям деятелей культуры заявил спикер

Временный градоначальник заявил, что Петербург нуждается в совершенно новой концепции развития культурной сферы.

Фото: Piter.tv