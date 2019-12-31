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В Петербурге подведут итоги Года театра в России
Сегодня, 6:03
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lesjasap

В Петербурге подведут итоги Года театра в России

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О них расскажет Валерий Фокин.

В Петербурге пройдет пресс-конференция, посвященная подведению результатов Года театра. Об этом сообщили в "ТАСС". Мероприятие начнется в 13 часов дня 6 февраля. Площадкой выбран офис агентства.

Участником станет художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Деятель ответит на вопросы относительно организации международной театральной олимпиады, а также коснется проблем, связанных с законодательной реформой в сфере театрального искусства. Еще одним спикером назначен главный режиссер театра Николай Рощин.

Ранее Piter.tv писал о том, что бесплатный вход на экспозицию Александринского театра доступен для блокадников.

Фото: Piter.tv
 

Теги: александринский театр, валерий фокин, год театра, итоги года
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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