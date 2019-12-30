Бесплатный вход на экспозицию Александринского театра доступен для блокадников

Известно, что акция бессрочна.

Подарок приготовили в преддверии 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В пространстве третьего яруса Александринского театра находится уникальная экспозиция, посвященная истории старейшей драматической труппы России — музей Русской драмы.

В восьми залах представлены сценические костюмы, мебель и реквизит, созданные по эскизам выдающихся художников — Головина, Билибина, Альтмана и других.

Вход будет бесплатным по "Единой карте петербуржца".

Напомним, что сегодня проект "Единая карта петербуржца" сотрудничает с 200 городскими учреждениями, 56 из которых — учреждения культуры.

Ранее мы сообщили, что Единую карту петербуржца за полгода оформили 300 тысяч горожан.

Фото: Александринский театр