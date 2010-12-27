Глава города назвал карту персональным ключом практически ко всем сервисам и услугам.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что в единую карту петербуржца за полгода оформили 300 тысяч горожан. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на СПб ГКУ ЦИС.

Отмечается, что перевозчики намерены увеличить эту цифру до 500. Ранее градоначальник Петербурга отметил, что эта карта карту является персональным ключом практически ко всем сервисам и услугам. К единой карте петербуржца намерены добавить квалифицированную цифровую подпись.

Напомним, что владельцы "Единой карты петербуржца" с сентября по декабрь получают скидку на проезд в метро в размере 15 рублей. Также власти города планируют продлить скидку для некоторых категорий граждан.

Ранее мы сообщали о том, что из Петербурга отправился первый поезд в Севастополь.

Фото:Piter.TV