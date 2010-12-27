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В Гатчине завершился XV международный театральный фестиваль "Пять вечеров"
Вчера, 12:53
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KaterinaKono13

В Гатчине завершился XV международный театральный фестиваль "Пять вечеров"

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Увенчался фестиваль театральным песенным выступлением "Оттепель".

В Ленинградской области завершился пятнадцатый ежегодный фестиваль, посвященный театру "Пять вечеров". Местом проведения мероприятия стал Гатчинский Дом культуры. Об этом информирует пресс-служба региона.

Увенчался фестиваль театральным песенным выступлением "Оттепель" от выпускников школы-студии МХАТ. Актеры мастерски воспроизвели знаменитые композиции: "Подмосковные вечера", "Тополя", "Восемнадцать лет", "У черного моря" и прочие.

В зале витала атмосфера романтики и уюта, горожане и туристы города заняли все места, чтобы посмотреть выступление молодых людей собственными глазами. 

Так студенты и педагоги отразили идею свободы шестидесятых, которая откликается в их сердцах и сегодня.

В целом, все остались крайне довольны и с нетерпением ждут нового фестиваля.

Фото и источник: администрация Ленобласти 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали, Театр, Лента новостей, Новости России,

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