В Гатчине завершился XV международный театральный фестиваль "Пять вечеров"

Увенчался фестиваль театральным песенным выступлением "Оттепель".

В Ленинградской области завершился пятнадцатый ежегодный фестиваль, посвященный театру "Пять вечеров". Местом проведения мероприятия стал Гатчинский Дом культуры. Об этом информирует пресс-служба региона.

Увенчался фестиваль театральным песенным выступлением "Оттепель" от выпускников школы-студии МХАТ. Актеры мастерски воспроизвели знаменитые композиции: "Подмосковные вечера", "Тополя", "Восемнадцать лет", "У черного моря" и прочие.

В зале витала атмосфера романтики и уюта, горожане и туристы города заняли все места, чтобы посмотреть выступление молодых людей собственными глазами.

Так студенты и педагоги отразили идею свободы шестидесятых, которая откликается в их сердцах и сегодня.

В целом, все остались крайне довольны и с нетерпением ждут нового фестиваля.

Фото и источник: администрация Ленобласти