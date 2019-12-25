Семнадцатый фестиваль стартует с программы "Первая читка".

Театральный фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина открывается в Петербурге. Уже 17-й фестиваль стартует с программы "Первая читка" – драматурги со сцены представят девять новых текстов. Программа начнется в воскресенье, 7 февраля.

На Камерной сцене Театра "На Литейном" сегодня прочтут пьесы "После Бали" Исмаила Имана и "ОПК" Артёма Материнского. Вход на читки – свободный, ограничен количеством мест в зале.

Всего на конкурсе было представлено почти три сотни произведений, из которых эксперты отобрали шорт-лист.

Фестиваль "Пять вечеров" из-за пандемии коронавируса проводится в два этапа – на сентябрь намечена вторая часть под названием "Осенний марафон".

Накануне художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Фото: Piter.tv