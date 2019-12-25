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Худрука Александринского театра наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Сегодня, 16:55
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Худрука Александринского театра наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

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Валерий Фокин отметит свое 75-летие 28 февраля.

Художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом стало известно 6 февраля из указа президента России, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в число награжденных орденом попал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст. Управленец отмечает 6 февраля 60-летие. Валерий Фокин отметит свое 75-летие 28 февраля.

Эрнст и Фокин стали полными кавалерами ордена.

Театр "Приют комедианта" готов пригласить Кирилла Серебренникова к себе в качестве режиссера-постановщика после того, как тот перестанет быть художественным руководителем "Гоголь-центра". 

Фото: Piter.tv

Теги: александринский театр, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Театры,

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