"Приют комедианта" готов сотрудничать с Кириллом Серебренниковым

Худрук театр был бы не против, если бы режиссер поставил в театре постановку.

Театр "Приют комедианта" готов пригласить Кирилла Серебренникова к себе в качестве режиссера-постановщика после того, как тот перестанет быть художественным руководителем "Гоголь-центра". Об этом узнал "Петербургский дневник".

По словам директора и художественного руководителя театра "Приют комедианта" Виктора Минкова, ранее он и не думал о такой возможности, так как Серебренников был плотно занят в своем театре.

Другое мнение у художественного руководителя "Театра на Васильевском" Владимира Словохотова. Ему подход режиссера не близок. Словохотова раздражает, что кто-то может относиться к классическому произведению, как к своему, и думать, что он сделает лучше, чем у писателя. При этом закрывать театры с таким репертуаром ни в кем случае нельзя. Худрук уверен, что Кирилл Серебренников не останется без работы.

Напомним, "Гоголь-центр" появился в 2012-м году. Все эти годы театром руководил Серебренников.

Фото: Instagram / @kirillserebrennikov