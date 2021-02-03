Театр "Приют комедианта" готов пригласить Кирилла Серебренникова к себе в качестве режиссера-постановщика после того, как тот перестанет быть художественным руководителем "Гоголь-центра". Об этом узнал "Петербургский дневник".
По словам директора и художественного руководителя театра "Приют комедианта" Виктора Минкова, ранее он и не думал о такой возможности, так как Серебренников был плотно занят в своем театре.
Другое мнение у художественного руководителя "Театра на Васильевском" Владимира Словохотова. Ему подход режиссера не близок. Словохотова раздражает, что кто-то может относиться к классическому произведению, как к своему, и думать, что он сделает лучше, чем у писателя. При этом закрывать театры с таким репертуаром ни в кем случае нельзя. Худрук уверен, что Кирилл Серебренников не останется без работы.
Напомним, "Гоголь-центр" появился в 2012-м году. Все эти годы театром руководил Серебренников.
Фото: Instagram / @kirillserebrennikov
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Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!