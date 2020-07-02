СМИ: власти не будут продлевать контракт с Серебренниковым в "Гоголь-центре"

В департаменте культуры Москвы от комментариев для ТАСС отказались.

Власти не будут продлевать контракт с режиссёром Кириллом Серебренниковым в "Гоголь-центре". С 2012 года он занимает там пост художественного руководителя.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Сам Серебренников подтвердил агентству данную информацию, заявив, что его контракт заканчивается в конце февраля. Больше никакой информацией он не поделился.

В департаменте культуры Москвы от комментариев для ТАСС отказались.

Ранее Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту.

Фото: ВК / Гоголь-центр