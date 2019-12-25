Режиссёр не сможет уехать из страны, пока не выплатит ведомству компенсацию.

Режиссёр и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту. Напомним, фигурантов дела "Седьмой студии" суд обязал компенсировать сумму, указанную в иске ведомства. Это 129 миллионов рублей.

Слова Серебренникова приводит издание The Hollywood Reporter.

Режиссёр рассказал, что он живёт в Москве и имеет право передвигаться "в любую точку России", однако покидать пределы страны не может — до того, как выплатит указанную в иске сумму Минкульту.

У меня её определенно нет. - Кирилл Серебренников, режиссёр

Он выразил уверенность, что "придёт день" и его оправдают. Также режиссёр рассказал, что был готов к тюрьме, хотя и считает её "не лучшим вариантом".

Мне казалось очевидным, что они хотят крови.

Ранее Кирилла Серебренникова признали виновным и приговорили к условному сроку.

Видео: YouTube / AP Archive