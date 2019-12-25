Режиссёр и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту. Напомним, фигурантов дела "Седьмой студии" суд обязал компенсировать сумму, указанную в иске ведомства. Это 129 миллионов рублей.
Слова Серебренникова приводит издание The Hollywood Reporter.
Режиссёр рассказал, что он живёт в Москве и имеет право передвигаться "в любую точку России", однако покидать пределы страны не может — до того, как выплатит указанную в иске сумму Минкульту.
У меня её определенно нет. - Кирилл Серебренников, режиссёр
Он выразил уверенность, что "придёт день" и его оправдают. Также режиссёр рассказал, что был готов к тюрьме, хотя и считает её "не лучшим вариантом".
Мне казалось очевидным, что они хотят крови.
Ранее Кирилла Серебренникова признали виновным и приговорили к условному сроку.
Видео: YouTube / AP Archive
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