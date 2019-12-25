У худрука театра "Особняк" выявили тяжелое онкологическое заболевание

Театр приостановил спектакли из-за болезни Дмитрия Поднозова.

У художественного руководителя и одного из основателей петербургского театра "Особняк" Дмитрия Поднозова диагностировано онкологическое заболевание, из-за чего театр отменил спектакли с его участием на ближайшие полгода.

В Санкт-Петербурге у Дмитрия Поднозова выявлен рак легких с метастазами в мозг. Информацию подтвердили в пресс-службе театра, где он занимает должность художественного руководителя. В сообщении отмечается, что состояние Поднозова оценивается как тяжелое. В настоящее время врачи определяют тактику лечения, его последовательность и возможные этапы.

В театре сообщили, что развитие ситуации происходит быстро и окончательное медицинское решение пока не принято. Представители учреждения подчеркнули, что предпринимаются все возможные меры для оказания помощи. В связи с состоянием здоровья художественного руководителя все спектакли с его участием отменены на ближайшие шесть месяцев. Информация о дальнейших изменениях в репертуаре будет объявляться дополнительно.

