Появилась информация о смерти худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса

"Форд", в котором, предположительно, находился режиссер и киноактер, врезался в грузовик.

Художественный руководитель театра им. Волкова в Ярославле Сергей Витауто Пускепалис погиб в ДТП. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

Официальной информации, в том числе от самого театра, известного как "Волковский", пока не появлялось. При этом региональная пресс-служба УМВД сообщила о том, что 20 сентября на трассе М8 "Холмогоры" в Ярославской области произошло столкновение грузовика и "Форда". В результате ДТП погибли 2 человека. Один человек был госпитализирован.

Сергей Витауто Паскепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и режиссёрский факультет ГИТИСа. Работал в разных региональных театрах в качестве режиссера, а также московских. В Волковском театре поставил 5 спектаклей. Кроме того, известен как киноактер. Снялся в более 30 фильмах, например, "Простые вещи", "Как я провел этим летом" и других.

Фото: сайт им.Федора Волкова