Он положительно оценил труд врачей и медиков во время пандемии.

Во Всемирном банке назвали эффективной борьбу с COVID-19 в Москве. Речь идёт об ограничительных мерах и начале массовой вакцинации. С заявлением выступил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Я хочу отметить решительные действия Москвы, департамента здравоохранения. Рено Селигманн, директор представительства Всемирного банка в России

Также он положительно оценил труд врачей и медиков во время пандемии, на которых выпала основная тяжесть в борьбе с вирусом.

По словам Селигманна, власти Москвы также вовремя укрепили больницы.

Ранее мы писали, что Петербург вновь возглавил список городов России по смертности от КОВИД за сутки.

Видео: YouTube / НИИОЗММ