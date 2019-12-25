Петербург вновь возглавил список городов России по смертности от КОВИД за сутки

Второе место у Москвы, третье – у Московской области.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 79 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертельных исходов Северная столица вновь возглавляет список городов России. Следом идет Москва, где жертвами КОВИД стали еще 74 человека, и Московская область с 32 новыми умершими. В топ-5 также попали Ростовская область (26) и Иркутская область (20).

В целом по России выявлено 562 новых летальных случаев. С начала пандемии от коронавируса умерли 45 280 россиян, выздоровели – 2 033 669.

Ранее мы писали, что петербуржцы стали чаще обращаться к дерматологу из-за ношения масок.

Фото: pixabay.com