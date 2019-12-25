Петербуржцы стали чаще обращаться к дерматологу из-за ношения масок

Наиболее серьезные проблемы возникают у тех, кто использует средства для клеточного обновления кожи.

В Петербурге горожане стали чаще обращаются к дерматологу из-за ношения масок. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на экспертов.

Заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии Международного медицинского центра "СОГАЗ" Майя Парфенова заявила, что с начала пандемии у горожан наблюдаются высыпания в окологубной зоне. Их связывают с ношением защитной маски.

Отмечается, что наиболее серьезные высыпания замечены у людей, которые использует средства для клеточного обновления кожи. Это высококонцентрированные кислотные сыворотки или кремы. По мнению экспертов, их компоненты действуют сильнее из-за повышения температуры под маской.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 44,5 тыс. человек. Под наблюдением медиков находится 1937 человека.

Фото: Piter.TV