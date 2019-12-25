Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука

Экс-депутат ГД объявлен в международный розыск.

Суд во Владивостоке в пятницу заочно арестовал экс-депутата Государственной Думы и бывшего депутата регионального законодательного Приморья Сергея Сопчука. По данным журналистов из "РИА Новостей", мужчина подозревается по уголовной статье за отмывание денежных средств, а также ведении незаконного предпринимательства. В Следственном комитете считают, что Сопчук одновременно руководил бизнесом, но так и был парламентарием. Сейчас фигурант расследования объявлен в международный розыск.

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Напомним, что в январе 2021 года Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства финансовые и имущественные активы экс-депутата Сергея Сопчука. По предварительным данным, суммарная стоимость конфискованных активов составила около 38 миллиардов рублей. Они изъяты из-за отсутствия доказательств приобретения активов на законные доходы в соответствии с законодательством РФ.

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Фото: Piter.tv