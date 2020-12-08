Пострадавших в результате возгорания нет.

Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по Приморскому краю. Спасатели уточнили, что возгорание распространилось на площадь в 300 квадратных метров. Инцидент произошел в здании на Третьей Строительной улице. Сообщение на пульт диспетчера от очевидцев поступило в 13:04 по местному времени (06:04 по московскому времени). Пожарные расчеты добрались до места через десять минут.

Было установлено, что горит ангар и стоящий на крыше постройки катер. Также огонь перешел на стоящие рядом два автомобиля, один из которых полностью сгорел. В результате пожара произошло обрушение кровли ангара. В 13.52 пожар был локализован сообщение ГУ МЧС по региону

На данный момент сведений о пострадавших нет. В ликвидации пламени было задейстовано 22 человек личного состава экстренного ведомства и три единицы спецтехники.

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Видео: Youtube/NEWSBOX24.TV, newsvlru