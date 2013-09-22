Во Владивостоке вор-ловелас спрятался от полицейских под ванну

Мужчина украл из городских гостиниц, офисов и баров имущества на 300 тысяч рублей.

Житель Приморья, которого подозревают в серии краж, совершенных во Владивостоке, спрятался от сотрудников полиции под ванну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве сообщили, в нескольких районах Владивостока стали поступать заявления о кражах личных вещей из гостиниц, офисов и баров. Подозрение пало на 24-летнего ранее судимого мужчину, который находился в федеральном розыске. Он не имеет прописки в регионе, поэтому оставался на ночлег у одиноких женщин.

У одной из таких жительниц Владивостока его обнаружили правоохранители. Мужчина по имени Андрей спрятался от полицейских под ванну, однако был обнаружен.

Сотрудники СК установили шесть эпизодов противоправной деятельности подозреваемого на территории Владивостока. Общая сумма ущерба, по предварительной оценке, составила 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба".

Ранее в Красноярске мужчина схватил мальчика и пытался его увести.

Видео: Telegram/SHOT