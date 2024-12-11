Во Владивостоке после обрушения потолка школьного бассейна завели дело

Во Владивостоке после обрушения потолка школьного бассейна завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления СК РФ.
Инцидент произошел утром 12 января. Поступило сообщение о разрушении потолка и элементов фасада в помещении бассейна общеобразовательной школы в Советском районе города. Следователи СК провели осмотр места происшествия. В результате обрушения никто не пострадал. Также отмечается, что бассейн был действующим.
Ранее мы сообщали, что при пожаре на предприятии в Подмосковье обрушилась кровля.
Видео: Telegram / Следком Приморья
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