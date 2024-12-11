Во Владивостоке после обрушения потолка школьного бассейна завели дело

В результате обрушения никто не пострадал.

Во Владивостоке после обрушения потолка школьного бассейна завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления СК РФ.

Инцидент произошел утром 12 января. Поступило сообщение о разрушении потолка и элементов фасада в помещении бассейна общеобразовательной школы в Советском районе города. Следователи СК провели осмотр места происшествия. В результате обрушения никто не пострадал. Также отмечается, что бассейн был действующим.

Ранее мы сообщали, что при пожаре на предприятии в Подмосковье обрушилась кровля.

Видео: Telegram / Следком Приморья