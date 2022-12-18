Во Владивостоке полностью потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
На борьбу с огнем ушло около 14 часов. Пожар удалось ликвидировать на площади две тысячи квадратных метров. Его тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой.
Инцидент произошел 17 декабря. В результате пожара на складе обрушилась кровля. Причины возгорания уточняются. Пострадавших и погибших нет.
Ранее мы сообщали, что в Балашихе загорелся ТЦ "Стройпарк".
Видео: МЧС России
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