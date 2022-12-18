На борьбу с огнем ушло около 14 часов.

Во Владивостоке полностью потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

На борьбу с огнем ушло около 14 часов. Пожар удалось ликвидировать на площади две тысячи квадратных метров. Его тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой.

Инцидент произошел 17 декабря. В результате пожара на складе обрушилась кровля. Причины возгорания уточняются. Пострадавших и погибших нет.

Ранее мы сообщали, что в Балашихе загорелся ТЦ "Стройпарк".

Видео: МЧС России