Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, ограбившего 9-летнего ребёнка

Приморец украл у мальчика гаджет.

На территории Приморского края в полицию города Владивостока с заявлением о грабеже обратился местный житель. Мужчина объяснил, что вблизи улицы Иртышской к его девятилетнему сыну подошёл неизвестный и попросил телефон для звонка. Затем злоумышленник скрылся с гаджетом. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 38-летний ранее судимый местный житель, который дал признательные показания. По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. В настоящее время фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа