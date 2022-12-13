Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в здание суда

Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в здание Приморского краевого суда. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Инцидент произошел утром 1 марта. Автобус скатился вниз задним ходом и въехал в фасад здания суда. По предварительной версии, водитель не смог проконтролировать движение транспортного средства.
В результате аварии никто не пострадал. В момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Сотрудники МВД ведут проверку по факту происшествия.
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Видео: Telegram / Полиция Приморья
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